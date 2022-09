Il tennis internazionale torna in città: presentata la Salerno Cup Dopo tanti torna in città l'importante competizione sportiva

Era da decenni che non si vedeva un torneo internazionale di tennis nella città di Salerno, di quelli che assegnano punti per l'ATP (la sigla principale dei tennisti professionisti). Dal 4 settembre cominciano le qualificazioni della Salerno Cup e, dal 6 settembre, le fasi finali, che si protrarranno fino al giorno 11 settembre. Il torneo si presenta come l'ultimo dei sette scalini dei tornei ITF (International Tennis Federation). In sostanza, è la porta d'accesso al mondo agonistico e dove si possono mettere in mostra i talenti del futuro. La Salerno Cup prevede unicamente competizioni maschili, per il singolo e per il doppio.

C'è grande soddisfazione da parte del presidente dell'A.S.D. Tennis Club La Carnale, Enrico D'Alessio. "È un evento davvero significativo che vedrà molti giovani calcare i campi da gioco e che, un giorno, potrebbero entrare nel circuito ATP. È anche un modo per rilanciare la cultura del tennis a Salerno, permettendo ai cittadini di assistere a partite di livello. Salerno è una città viva e che può aspirare a portare sempre più manifestazioni di livello. C'è stato anche un incontro con il Sindaco per portare avanti un discorso riguardo l'impiantistica sportiva". D'Alessio ha voluto ringraziare tutti gli attori coinvolti, tra Regione, Provincia e Comune fino al concessionario dell'impianto in cui si svolgerà la manifestazione." Il commento di Alessandro Ferrara, assessore al Turismo e alle Attività Produttive, è altrettanto positivo. "Non si vedeva un torneo internazionale di tennis a Salerno da circa 50 anni. Stiamo generando valore aggiunto per la città. Si parla di eventi nazionali e internazionali di grande attrattività turistica." Infine, parla il presidente della Commissione Sport Rino Avella, i ringraziamenti a chi si è messo in gioco per riportare il grande tennis a Salerno e che "è un punto di rilancio per il futuro. C'è il supporto del Comune e della Commissione Sport e siamo ben lieti di collaborare su questi impegni".

La Salerno Cup si aggiunge a una serie di importanti eventi sportivi che si sono svolti quest'anno in città, tra il ritorno delle gare podistiche, lo street basket e le competizioni velistiche (classe Este 24, nel mese di giugno, e i campionati nazionali giovanili di vela, attualmente in corso e che andrà avanti fino al 4 settembre con la cerimonia di chiusura).

QUI IL SERVIZIO ANDATO IN ONDA NEL TG SPORT DI OTTOCHANNEL