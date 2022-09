Italrugby femminile: Franco convocata per il secondo test match con la Francia La salernitana, uscita a Nizza dopo 48 minuti, ci sarà anche nel replay della sfida alle transalpine

L’Italrugby femminile è pronta a tornare in campo per il terzo test match pre-mondiale. Venerdì. Ore 18:00, a Biella, replay della sfida di sabato a Nizza contro la Francia. Andrea Di Giandomenico ha convocato 26 atlete per questo impegno e della lista fa parte anche la ragazza salernitana Giada Franco. A Nizza aveva lasciato il campo dopo 48 minuti per un fastidio al polpaccio, ma già nel post gara il CT azzurro aveva rassicurato tutti dicendo che si trattava di un problema che non preoccupava più di tanto. Venerdì potrebbero esserci altri minuti per lei nel lungo percorso che porta al Mondiale in Nuova Zelanda.

Le 26 atlete convocate:

ARRIGHETTI Ilaria – Stade Rennais, 55 caps

BETTONI Melissa – Stade Rennais, 71 caps

D’INCA’ Alyssa – Villorba Rugby, 9 caps

DUCA Giordana – Valsugana Rugby Padova, 30 caps

FEDRIGHI Valeria – Stade Toulousain, 35 caps

FRANCO, Giada – Rugby Colorno, 23 caps

FURLAN Manuela – Villorba Rugby, 88 caps

GAI Lucia – Valsugana Rugby Padova, 83 caps

GIORDANO Elisa – Valsugana Rugby Padova, 55 caps

GRANZOTTO Francesca - Unione Rugby Capitolina, 1 cap

LOCATELLI Isabella – Rugby Colorno, 33 caps

MADIA Veronica – Rugby Colorno, 31 caps

MAGATTI Maria – CUS Milano Rugby, 45 caps

MARIS Gaia - Wasps, 11 caps

MUZZO Aura – Villorba rugby, 26 caps

OSTUNI MINUZZI Vittoria - Valsugana Rugby Padova, 15 caps

RIGONI Beatrice - Valsugana Rugby Padova, 56 caps

SEYE Sara – Rugby Calvisano, 7 caps

SGORBINI Francesca – ASM Romagnat, 12 caps

SILLARI Michela – Valsugana Rugby Padova, 69 caps

STECCA Emanuela – Villorba Rugby, 2 caps

STEFAN, Sofia – Valsugana Rugby Padova, 68 caps

STEVANIN, Emma – Valsugana Rugby Padova, 1 cap

TOUNESI Sara – Sale Sharks, 24 caps

TURANI Silvia – Exeter Chiefs, 20 caps

VECCHINI Vittoria – Valsugana Rugby Padova, 10 caps