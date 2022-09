Pallamano, A1 femminile: giovedì la presentazione della Jomi Salerno L'evento si terrà alle 11:00 presso la struttura F6 Sport an Wellness di Salvatore Fresi.

Si alza nella giornata di giovedì 8 Settembre, alle ore 11, il sipario sulla stagione 2022/2023 della Jomi Salerno. Nello splendido scenario dell’F6 Sport and Wellness di Salvatore Fresi in via Salvador Allende, sarà presentata ufficialmente la plurititolata squadra del Presidente Mario Pisapia, prossima al debutto in Serie A1 che, chiuso un ciclo vincente, ha riprogrammato il futuro nella speranza di poter ritornare al vertice di un movimento che sta crescendo e sta diventando sempre più competitivo.

Il campionato scatterà sabato 10 Settembre, con il primo impegno casalingo alla Palestra Caporale A. Palumbo contro le reggiane del Casalgrande. La compagine salernitana sarà presente in tutte le altre manifestazioni: a dicembre sarà chiamata a difendere la Supercoppa

Italiana conquistata nella passata stagione, mentre a febbraio scenderà in campo per la Coppa Italia. La Jomi, inoltre, porterà ancora una volta il nome di Salerno in Europa partecipando alla EHF European Cup, al via il prossimo 15 Ottobre con il doppio confronto contro le turche dell’Ankara Yenimahalle.