Pallanuoto, Europei: tre gol di Dolce lanciano il Settebello Azzurri in semifinale, giovedì sfida con i padroni di casa della Croazia.

Tre reti del salernitano Vincenzo Dolce e una prestazione convincente hanno proiettato il Settebello in zona medaglie. All’Europeo di Spalato ora si fa realmente sul serio. La fase ad eliminazione diretta è iniziata bene per gli azzurri che hanno battuto 16-8 la Francia.

“Sapevamo che sarebbe stato un match difficile” ha spiegato Campagna a fine fara. “Loro partono veloci e sono aggressivi. Poi abbiamo preso le misure agli avversari cambiando strategia. Loro avevano preparato la partita in maniera perfetta avendo anche un giocatore di ruolo difensore/centroboa in più di noi. E' stata la vittoria dell'intelligenza e i ragazzi sono stati superlativi nell'adattarsi al nuovo dettame tattico. Abbiamo registrato la difesa in inferiorità numeriche e il break con Di Fulvio tra secondo e terzo quarto è stato devastante. Ora viene il bello, contro la Croazia sarà una partita spettacolare. Ci siamo invitati al ballo e balleremo".

Il Settebello vice campione del mondo è pronto a dare battaglia e contro la Croazia servirà tanto cuore oltre ad una grande attenzione tattica. Appuntamento giovedì alle 20:30 per capire chi volerà in finale per sfidare una tra Spagna e Ungheria.

Tabellino Italia-Francia 16-8

Italia: Del Lungo, F. Di Fulvio 4, Damonte 1, Alesiani 1, A. Fondelli , Cannella 3 (1 rig.), Marziali 1, N. Presciutti 2, Bruni L. , Di Somma E. 1, Dolce 3, Nicosia . All. Campagna.

Francia: Dubois, Saudadier, Crousillat 1, Bouet 1 (rig.), Khasz, T. Vernoux 3, Marion Vernoux 1, Bjorch , Marzouki 1, Canonne, Vanpeperstraete 1, De Nardi, Fontani. All. Bruzzo.

Note: parziali 2-3, 5-2, 4-1, 5-2. Italia con 12 a referto per la squalifica di Renzuto. In porta Fontani (F) e Nicosia (I). Superiorità numeriche: Italia 7/14, Francia 6/14 + 1 rigore. Bruni (I) espulso per gioco violento a 1.34 del secondo tempo. Uscito per limite di falli Crousillat (F) a 2.04 nel terzo tempo; Cannella (I) a 5.35 nel quarto tempo. Ammonito Campagna per proteste nel quarto tempo.

Quarti di finale - 6 settembre

Ungheria-Montenegro 11-8 (3-1, 2-3, 2-1, 4-3)

Italia-Francia 16-8 (2-3, 5-2, 4-1, 5-2)

Spagna-Grecia 9-5, (4-2, 1-1, 2-1, 2-1)

Croazia-Georgia 15-5 (4-0, 2-2, 6-1, 3-2)

finale 15-16 posto

Slovacchia-Slovenia 11-5 (3-2, 3-1, 2-2, 3-0)

finale 13-14 posto

Germania-Malta 14-11 (3-3, 3-1, 3-5, 5-2)

semifinale 9-12 posto

Romania-Israele 11-10 (8-8) dtr (2-2, 2-2, 2-2, 2-2 - 3-2)

semifinale 9-12 posto

Olanda-Serbia 11-12 (6-6) dtr (1-2, 1-3, 4-1, 0-0 - 5-6)

Semifinali 5° Posto - 8 settembre

Montenegro-Grecia (ore 14)

Francia-Perdente Gara 6 (ore 15:30)

Semifinali - 8 settembre

Ungheria-Spagna (ore 18)

Italia-Croazia (ore 20:30)

finale 11-12 posto

ore 10.00 Isarele-Olanda

finale 9-10 posto

ore 11.30 Romania-Serbia

Finali - 10 settembre

Finale 7° Posto (ore 14)

Finale 5° Posto (ore 15:30)

Finale 3° Posto (ore 18)

Finale (ore 20:30)

TURNI PRECEDENTI

Ottavi di finale - 4 settembre

Montenegro-Romania 13-8 (2-3, 4-2, 3-2, 4-1)

Georgia-Olanda 12-8 (2-3, 5-1, 2-2, 3-2)

Grecia-Israele 22-9 (6-0, 6-4, 5-3, 5-2)

Francia-Serbia 10-9 (3-1, 1-1, 5-4, 1-3)

semifinali 13-16 posto

Slovacchia-Germania 7-18 (1-4, 2-6, 0-3, 4-5)

Malta-Slovenia 13-9 (3-2, 2-3, 3-3, 5-1)

foto di Andrea Masini / DBM per Federnuoto.it