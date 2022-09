Italrugby femminile, con la Francia la salernitana Franco parte dalla panchina La squadra di coach Di Giandomenico affronterà le transalpine venerdì alle 18:30 a Biella.

Al Mondiale manca giusto un mese. La trasferta in Nuova Zelanda è la più attesa della storia azzurra. Quello femminile è un movimento in crescita e i risultati degli ultimi due quadrienni confermano questa tesi. Per arrivare pronte all’appuntamento iridato le azzurre di Andrea Di Giandomenico torneranno in campo venerdì alle 18:30 a Biella contro la Francia, in un vero e proprio replay della sfida di sabato a Nizza. Ci sarà anche Giada Franco, che in terra transalpina aveva lasciato il campo dopo 48 minuti per un fastidio al polpaccio. Problema prontamente superato e infatti la salernitana sarà a disposizione del tecnico. Partirà dalla panchina col numero 20 e potrà avere qualche minuto di campo per migliorare la sua condizione in vista del torneo iridato.

La Franco e le sue qualità sono fondamentali per l’Italrugby e oltre oceano lo saranno ancora di più per provare a superare il girone eliminatorio.

La formazione scelta da Andrea Di Giandomenico:

15 Vittoria Ostuni Minuzzi – 15 caps

14 Aura Muzzo – 26 caps

13 Michela Sillari – 69 caps

12 Beatrice Rigoni – 56 caps

11 Maria Magatti – 45 caps

10 Veronica Madia – 31 caps

9 Sofia Stefan – 68 caps

8 Elisa Giordano – 55 caps

7 Francesca Sgorbini – 12 caps

6 Isabella Locatelli – 33 caps

5 Giordana Duca – 30 caps

4 Valeria Fedrighi – 35 caps

3 Lucia Gai – 83 caps

2 Melissa Bettoni – 71 caps

1 Gaia Maris – 11 caps

A disposizione:

16 Vittoria Vecchini – 10 caps

17 Emanuela Stecca – 2 caps

18 Sara Seye – 7 caps

19 Sara Tounesi – 24 caps

20 Giada Franco -23 caps

21 Francesca Granzotto – 1 cap

22 Emma Stevanin – 1 cap

23 Alyssa D’Incà – 9 caps

Allenatore: Andrea Di Giandomenico

Italia v Francia

Venerdì 9 settembre, Stadio del Rugby, Biella - kick off ore 18