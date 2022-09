Italrugby femminile, Franco e compagne battono la Francia nell'ultimo test match Azzurre vittoriose 26 a 19 allo Stadio Biella e conquista della quinta piazza nel ranking mondiale.

L’Italrugby femminile ha chiuso nel migliore dei modi la sua campagna di preparazione al Mondiale in Nuova Zelanda. Azzurre vittoriose 26-19 nell’ultimo test di preparazione contro la Francia, terza forza del ranking internazionale, giocato venerdì pomeriggio a Biella. Ottima la prestazione delle azzurre di coach Di Giandomenico che ha dato altri minuti importanti anche alla salernitana Giada Franco.

Per lei ingresso in campo al 14’ della ripresa per mettere altri minuti importanti nelle gambe in vista del grande appuntamento. L’ex giocatrice del Rugby Benevento attende con ansia il palcoscenico della rassegna Mondiale per tornare ad essere la giocatrice con grandi qualità vista prima della pandemia e dell’infortunio che ad inizio anno l’ha costretta a saltare il Sei Nazioni. Dopo questa vittoria le azzurre voleranno in Nuova Zelanda da quinta forza del ranking Mondiale, un grande onere ma anche un vero e proprio onore nel momento più importante della storia del rugby femminile italiano.

Biella, Cittadella del Rugby - venerdì 9 settembre 2022

Test-match internazionale

Italia v Francia 26-19

Marcatrici: p.t. 8’ m. Fall tr. Drouin (0-7); 30’ m. Gros tr. Drouin (0-14); 34’ m. Bettoni (5-14); 38’ m. Sillari tr. Rigoni (12-14); s.t. 5’ m. Ostuni-Minuzzi tr. Rigoni (19-14); 29’ st. Llorens (19-19); 34’ m. Punizione Italia (26-19)

Italia: Ostuni-Minuzzi; Muzzo, Sillari (1’ st. D’Incà), Rigoni, Magatti (28’ st. Granzotto); Madia (39’ st. Stevanin), Stefan; Giordano, Sgorbini (23’ st. Arrighetti), Locatelli (14’ st. Franco); Duca, Fedrighi; Gai (20’ st. Seye), Bettoni (cap, 27’ st. Vecchini), Maris (33' st. Stecca)

All. Di Giandomenico

Francia: Jacquet; Llorens, Menager M., Drouin, Boulard; Queyroi , Bourdon (7’ st. Sansus, 13’ st. 20’ st. Tremouliere); Gros (16’ st. Mayans), Menager R. (23’ st. Forlani), Feleu; Fall, Ferer; Bernadou (1’ st. Joyeux), Sochat (cap, 7’ st. Touye), Deshaye (21’ st. Brosseau)

All. Darracq

arb. Neville (Irlanda)

Note: terreno in ottime condizioni, mille spettatori circa,

Cartellini: 34’ st. giallo Queyroi (Francia)

Player of the Match: Madia (Italia)

Calciatrici: Droun (Francia) 2/3; Rigoni (Italia) 2/3