Basket, Supercoppa Serie B: Sala Consilina supera Salerno 68-80 Coach Di Lorenzo: "Ripartiamo da quello che di buono abbiamo proposto nel primo tempo"

La Diesel Tecnica Sala Consilina passa al Pala Carmine Longo di Capriglia di Pellezzano battendo la Lars Virtus Arechi Salerno con il finale di 68-80 nel trentaduesimo di finale di Supercoppa Serie B. "Sapevamo che sarebbe stata una gara complicata se ti ritrovi a dover rinunciare al tuo play titolare, di fatto anche al tuo quattro titolare e poi nel momento decisivo anche a Beatrice e Laquintana causa acciacchi muscolari. - ha spiegato il coach blaugrana, Giampaolo Di Lorenzo - Per cui la sconfitta nasce proprio dalla mancanza degli uomini e dalla condizione che ovviamente in questa fase non può essere ancora ottimale. Per cui ripartiamo da quello che di buono abbiamo proposto nel primo tempo e dalla reazione del terzo quarto".

Il tabellino.

Supercoppa Serie B

Lars Virtus Arechi Salerno - Diesel Tecnica Sala Consilina 68-80

Parziali: 21-16, 19-26, 14-22, 14-16

Salerno: Zucca 17 (4/9, 2/5), Donadoni 14 (4/10, 1/6), Moffa 14 (1/6, 3/7), Laquintana 10 (3/7, 0/1), Loïq 5, Rinaldi 4 (2/2, 0/3), Beatrice 3 (0/0, 1/5), Peluso 1 (0/0, 0/1), Piacente, Mamamar, Di Donato, Caporaso.

Sala Consilina: Misolic 25 (5/8, 3/4), Erkmaa 19 (2/8, 3/5), Hajrovic 11 (5/7, 0/0), Gaye 11 (3/7, 1/5), Giunta 10 (5/10, 0/1), Cimminella 4 (2/5, 0/3), Campaiola, Ratkovic (0/1, 0/2), Mauriello, Miljkovic, Grottola.

Foto: pagina ufficiale Facebook Virtus Arechi Salerno