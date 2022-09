Jomi Salerno, Avram: "Andremo avanti con tanto lavoro e la voglia di far bene" "Sapevo che sarebbe stato un duro inizio, la squadra ha bisogno ancora di capire certi meccanismi".

Buona la prima nonostante le difficoltà. La Jomi Salerno ha portato a casa i primi punti della sua stagione in A1 battendo in casa il Casalgrande Padana per 33-22 (12-12 a fine primo tempo). Partita difficile che alla fine le ragazze di Laura Avram sono riuscite a gestire dimostrando di avere ancora tanto lavoro da fare.

“Sapevo che sarebbe stato un durissimo inizio, la squadra è nuova e ho bisogno ancora di capire certi meccanismi per la difesa. Le partite sono i migliori allenamenti e, quindi, se giocate al 100%, riusciremo ad allenarci al massimo per capire la collaborazione tra le ragazze sia in attacco che in difesa”. Le prime giornate di campionato si giocheranno con una temperatura che sicuramente non aiuta le squadre. “Il caldo, purtroppo, ha giocato la sua parte. In generale, però, sono molto contenta perché nel secondo tempo abbiamo messo in atto gran parte del lavoro svolto fino a questo momento. Abbiamo un grande margine di miglioramento, faccio i complimenti a tutte le ragazze perché si sono impegnate e hanno superato le difficoltà. Andremo avanti con tanto lavoro e la voglia di far bene”.

I complimenti di Laura Avram sono un buon segnale in vista dei prossimi impegni in un campionato che vede le salernitane tra le favorite subito dopo le campionesse d’Italia di Bressanone.