Casertana-Paganese, settore ospiti aperto per 200 posti I tagliandi disponibili fino alle 11 di domani

Come da comunicazione della FC Casertana, aperta da poco la prevendita per il settore ospiti Curva Nord dello stadio Pinto di Caserta per la partita in programma domani alle 15.

I tagliandi potranno essere acquistati fino a domani alle ore 11, al prezzo di 12 euro (Circuito GO2) per un numero massimo di 200 posti.

Per l’acquisto le rivendite a Pagani saranno Punto Snai La Biga e Le Jeux Sont Faits.

Non potranno essere acquistati biglietti in altri settori dello stadio dai residenti nella provincia di Salerno.