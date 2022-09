Paganese, da oggi si prepara il derby con l'Angri Match in programma alle 15 ma è stato chiesto il posticipo dell'orario

Nel primo pomeriggio di oggi al Superga, gli azzurrostellati riprendono, dopo due giorni liberi concessi, gli allenamenti.

Pozzebon e compagni inizieranno a lavorare in vista della partita di campionato in programma mercoledì 28 settembre alle ore 15 (chiesto posticipo orario) al Torre contro l’Angri.

Domani pomeriggio è prevista una seduta in palestra allo stadio, venerdì, sabato e domenica mattina a Mercato San Severino.