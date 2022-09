Soddisfazione per Pio Grimaldi dell'Atletico Vitalica: arriva la nazionale Per il calcettista salernitano la convocazione nella rappresentativa sordi

Pio Grimaldi, calcettista dell'Atletico Vitalica (Sarno), convocato dalla nazionale sordi di calcio a 5 maschile. Scenderà in campo sabato 24 settembre alle ore 16:00 a Salsomaggiore per un'amichevole. Il giovane portiere ha voluto esprimere tutta la sua soddisfazione riguardo la convocazione in nazionale, a coronamento di un sogno. La storia di Pio era stata già segnalata qualche anno fa, come simbolo di grande energia, caparbietà e sicurezza, nonché riflesso dei più alti valori dello sport.

Pio Grimaldi afferma di essere contento "di essere stato convocato di nuovo dalla nazionale sordi. Spero di dare il meglio di me stesso così da dare soddisfazione alla mia squadra, l' Atletico Vitalica, che mi permette di allenarmi e mi supporta". Grimaldi ci ha tenuto a ringraziare tutte le persone che gli sono affianco nel suo processo di crescita sportivo, che lo sta portando ai vertici della categoria. Grimaldi ringrazia "tutti i compagni ed il presidente Aniello Gaito che mi danno la giusta carica. Poi, ringrazio tutti i dirigenti, il mister, gli allenatori. Un grazie speciale a Mister Mario Marra che mi aiuta anche al di fuori del campo dandomi dei consigli preziosi".