Pallamano, A1: la Jomi Salerno fa bottino pieno contro Erice Salernitane vittoriose per 31-25, strepitosa prestazione realizzativa di Manojlovic con 11 reti.

La Jomi Salerno fa l’en plein di punti prima della pausa di campionato. Alla Palestra Caporale Palumbo, nella sfida contro Erice, le salernitane ottengono la terza vittoria dopo le prime tre gare della stagione, portandosi in solitaria in testa alla classifica di serie A1 di pallamano femminile. Non ha deluso le aspettative il match di questo sabato tra due squadre che hanno avuto un buon inizio di campionato.

Le salernitane, nonostante le difficoltà della settimana, tra infortuni e assenze pesanti, hanno fatto la gara, divertendo ed entusiasmando il pubblico presente alla Palumbo. Il sette di mister Kokuca ha provato a tener testa con un avvio di gara importante, complici le tante reti messe a segno della sua miglior marcatrice Savica Mrkikj, provando a dire la propria in avvio di primo tempo, ma non riuscendo mai a star sopra le salernitane. Le buone e rapide azioni di gioco delle giocatrici allenate da Laura Avram hanno fatto la differenza, con la Jomi Salerno che ha chiuso il primo tempo sopra di 5.

Stesse trame anche nel secondo tempo, con le giocatrici salernitane di maggiore esperienza che hanno saputo trascinare e guidare il resto del gruppo anche sul piano mentale e le giovani che, invece, hanno messo in campo tutta la qualità per creare difficoltà alle avversarie.

“È andata molto bene, è stata la partita migliore fino a questo momento. Siamo riuscite a dare il peso giusto all’incontro, superando i tanti problemi avuti in settimana – ha dichiarato il tecnico della Jomi Salerno Laura Avram -. Abbiamo dovuto colmare assenze importantissime, ma stasera il gruppo ha fatto la differenza, ho avuto le risposte giuste, le ragazze hanno messo in pratica tutto quello su cui abbiamo lavorato in allenamento. Erice si è presentata molto bene, anche con il tifo, ma certe partite a Salerno vengono disputate con un atteggiamento devastante per le avversarie. Ci tengo a ringraziare il nostro pubblico che come sempre non ha fatto mancare il proprio supporto. Abbiamo sentito la voce dei nostri tifosi nel corso di tutta la gara e possiamo solo che ringraziarli per questo".

Nel prossimo turno di campionato, in programma, dopo la pausa, sabato 8 ottobre, la Jomi Salerno sarà impegnata in trasferta contro Teramo.

Jomi Salerno – AC Life Style Erice 31 - 25 (Primo tempo 18 - 13)

Jomi Salerno: Stellato, Dalla Costa (VK) 5, Rossomando, Calzado De Toro, Squizziato, Di Giugno, Stettler 6, Bajciova 2, Manojlovic 11, Napoletano 0, Ciociano, Chianese 4, Pereira, Lauretti Matos 3.

AC Life Style Erice: Bernabei 2, Mrkikj 9, Tarbuch 8, Losio 2, Basolu, Cozzi 2, Brkic, Benincasa 1, Iacovello, Rueda, Ravasz, Podariu, Landri, Storrozhuk 1.

Arbitri: Dionisi – Maccarone