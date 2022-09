Pallamano, A1. Jomi Salerno, Avram: "Miglior partita fino a questo momento" Contro Erice le salernitane si sono espresse al massimo rendendo felice la propria allenatrice.

La Jomi Salerno è partita bene e contro Erice, tra le mura amiche della Palestra Caporal Maggiore Palumbo, ha messo in scena una prestazione che ha soddisfatto in pieno coach Laura Avram.

“È andata molto bene, è stata la partita migliore fino a questo momento. Siamo riuscite a dare il peso giusto all’incontro, superando i tanti problemi avuti in settimana”. Ottima sfida nonostante qualche defezione. “Abbiamo dovuto colmare assenze importantissime, ma stasera il gruppo ha fatto la differenza, ho avuto le risposte giuste, le ragazze hanno messo in pratica tutto quello su cui abbiamo lavorato in allenamento. Erice si è presentata molto bene, anche con il tifo, ma certe partite a Salerno vengono disputate con un atteggiamento devastante per le avversarie. Ci tengo a ringraziare il nostro pubblico che come sempre non ha fatto mancare il proprio supporto. Abbiamo sentito la voce dei nostri tifosi nel corso di tutta la gara e possiamo solo che ringraziarli per questo”.