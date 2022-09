La Nedo Nadi Scherma ha raccolto buoni risultati nel percorso verso gli Assoluti Per molti degli allievi di Piazza Casalbore è stato anche l’esordio nella categoria superiore.

Buona giornata di gare per gli atleti della Nedo Nadi, che sono tornati in pedana questa domenica per la I Prova di qualificazione regionale Assoluti. L’inizio della stagione agonistica è coinciso con il ritorno alla normalità dopo il Covid, e per molti degli allievi di Piazza Casalbore ha segnato anche l’esordio nella categoria superiore.

Nella gara femminile una splendida Alessandra Calvanese, dopo un brillante girone, si ferma sul gradino più basso del podio, concedendo di misura l’assalto, per una sola stoccata, alla vincitrice della gara. La salernitana riesce comunque a staccare il biglietto per la Prova di qualificazione nazionale. La partecipazione alla prova successiva era stata conquistata avendo la meglio sulla compagna di sala Alessandra Vinciguerra. Esordio di categoria per Greta Grisanti, che supera pienamente la fase a gironi e dando filo da torcere all’avversaria, più esperta, incontrata per l’ingresso al Tabellone dei sedici, terminando precocemente un’ottima gara e dimostrando di avere tutte le carte in regola per poter competere alla pari con le atlete più grandi. Tra i ragazzi Manuel Heim, che conclude la sua gara a un passo dagli otto finalisti, si classifica in posizione utile per la qualificazione di ottobre. In gara anche Francesco Paolo Prinzo, Riccardo Fiore, anche lui in esordio di categoria, Carlo Gallo, Giovanni D’Arienzo e Leopoldo Brindisi, che tornano in pedana dopo un periodo di stop, e Mario Gizzi, alla sua prima esperienza agonistica.

La Presidente Teresa Russo si complimenta con gli atleti della Nedo Nadi, augurando a tutti un buon inizio di stagione. Complimenti anche al Maestro Carlo Gallo, coadiuvato in gara dall’istruttore Marco Attanasio e al preparatore atletico Gianni De Martino.