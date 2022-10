Pallamano, Genea Lanzara pronta al debutto in Youth League Under 20 In attesa dell'inizio del torneo di serie A2 il club scalda i motori con le giovanili.

E’ tempo di rimboccarsi le maniche e di gettare il cuore oltre l’ostacolo. La Genea Lanzara, finalmente, dopo varie settimane di allenamento debutta nella nuova annata agonistica 2022/2023. Se per il campionato Nazionale di Serie A2 bisognerà attendere il 22 Ottobre, i giovanissimi salernitani scalpitano, invece, per il debutto nella Youth League Under 20 dove, seppur con qualche cambiamento nel roster, c’è una storica medaglia di bronzo da difendere.

Tra i nuovi volti dei salernitani c’è il terzino Alex Mendo. Per l’ex giocatore del Malo, che la Genea ha affrontato consecutivamente due volte nelle Final Eight Promozione A1 a Chieti, tanta emozione e tensione per la prima esperienza nella Youth League Under 20, dove è intenzionato a ben figurare con la sua nuova squadra.

“Sono molto contento delle mie prime settimane qui a Salerno – dichiara l’atleta classe 2003 – sin da subito ho accettato la proposta di giocare con la Genea Lanzara e devo dire che le aspettative sono state più che confermate. Ho trovato un bellissimo gruppo, molto affiatato, caloroso e soprattutto unito tra giocatori, staff e club nella sua totalità: questo per me è molto importante.

Domani debutteremo tra le mura amiche nella prima fase della Youth League, non vedo l’ora e sono molto emozionato. Affronteremo quattro gare in quattro giorni, ritengo che questo concentramento rappresenti la prima vera occasione per avere delle indicazioni sul gruppo, sulla tenuta fisica, sui meccanismi di gioco anche perché il gruppo Under 20 in gran parte è quello che gioca anche nel campionato Nazionale di Serie A2. Sono molto curioso, insomma, di vedere come risponderà la squadra in campo: nel corso di queste settimane di allenamento stiamo trovando la giusta intesa e, personalmente, mi sto ambientando sempre di più.

Non ho disputato sinora la Youth League Under 20 dunque, anche personalmente, sarà un bel banco di prova: credo che la squadra sia molto competitiva. Mi aspetto davvero belle cose – conclude Alex Mendo – senza dubbio cercheremo di fare del nostro meglio per raggiungere le Finali Nazionali di categoria che la Genea Lanzara, dal nuovo progetto societario avviato quattro anni orsono, ha sempre centrato. Spero, insomma, di poter vivere a giugno questa fantastica opportunità assieme ai miei nuovi compagni di squadra”.

Si parte, dunque, con la prima fase della competizione dal 6 al 9 Ottobre alla Palestra Caporale Palumbo di Salerno. Nell’ ordine la Genea Lanzara affronterà: Conversano, Ragusa, Aretusa e Benevento per accaparrarsi quanti più punti possibili, utili per rientrare nelle prime quattro posizioni (su dodici squadre del proprio raggruppamento) che garantiranno l’accesso alle Final Eight di giugno.