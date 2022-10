Nedo Nado Scherma Salerno, ottimi risultati alla prova Regionale A Casagiove il club salernitano si è bel comportato.

Un fine settimana all’insegna della soddisfazione per la Nedo Nadi Salerno. La scorsa domenica ben nove dei suoi atleti, infatti, hanno disputato a Casagiove la prima Prova di qualificazione regionale Under 20.

Nella Spada maschile Vincenzo Vinciguerra termina con un en plein di vittorie la fase a gironi, posizionandosi 5° nella classifica provvisoria, nonostante lo scotto del girone con un avversario in meno. L’atleta dimostra tutta la sua esperienza, affrontando con maturità gli assalti di eliminazione diretta. Nell’assalto valido per il podio concede una vittoria di misura al napoletano Triunfo, poi vincitore della gara. Una giornata positiva anche per Manuel Heim, che conquista il 10° posto dopo il girone, con una sola sconfitta, e che riesce a piazzarsi in posizione utile per la qualifica alla gara di Zona Sud U20. Anche Riccardo Emanuele Fiore, superando brillantemente la sua prima esperienza in U20, conquista il pass per entrambe le gare di qualifica (U17 e U20), concludendo la gara al 12° posto. Concluso il girone con ben 4 vittorie, vince tutti gli assalti eliminatori, fermandosi a una sola stoccata dalla finale a otto. Nel corso della gara aveva però incontrato il compagno di sala, Davide Triggiano, che grazie alla conduzione di un buon girone (4 vittorie), riesce comunque a qualificarsi per entrambe le categorie.

Altrettanto buoni i risultati nella categoria femminile. Alessandra Calvanese, nonostante la penalizzazione di un’avversaria in meno ai gironi, termina la gara a un passo dalla finale ad otto. In un assalto molto combattuto (14-15) da filo da torcere ad un’atleta più grande, riuscendo comunque a pieno merito a qualificarsi per l’U20. Nell’assalto precedente aveva incontrato Alessandra Vinciguerra, negandole per un soffio l’accesso alla Zonale. Alessandra aveva condotto un buon girone, e aveva affrontato a testa alta la diretta, di difficile gestione proprio perché contro la compagna di sala. Ottima gara per Greta Grisanti, alla sua prima esperienza U20. L’atleta dimostra tutta la sua bravura sin dalla fase a gironi, superata con ben 4 vittorie, arrendendosi poi nella fase eliminatoria contro un’avversaria più esperta, ma riuscendo comunque a conquistare la qualifica per la Zonale U17.

Complimenti di rito dalla presidente Teresa Russo, per quest’ulteriore dimostrazione della serietà e dell’impegno degli atleti del Circolo di Piazza Casalbore, e per l’ottimo lavoro svolto dal Maestro Carlo Gallo e dal preparatore atletico Gianni De Martino.