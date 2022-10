Finisce male l'esperienza da allenatore di Floro Flores: esonerato dall'Angri Al suo posto la società salernitana ha scelto Luigi Sanchez

Antonio Floro Flores non è più l'allenatore dell'Angri 1927. La società salernitana ha comunicato l'esonero del mister con la solita formula di rito: "Al tecnico e al suo staff vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto e gli auguri di futuri successi sportivi". Pesano i deludenti risultati sportivi ottenuti sul campo.

Al suo posto arriva Luigi Sanchez, che ieri pomeriggio ha anche svolto il primo allenamento allo stadio Novi. Lo staff tecnico sarà composto dal secondo allenatore Antonio Orefice e dal preparatore atletico Raffaele Scialo.

Luigi Sanchez è nato a Casalnuovo di Napoli e nel suo recente passato ha avuto esperienze tecniche con la Mariglianese (2020-2022), con la Palmese (2019-2020), con il Villa Literno (2018-2019) e con l’Albanova (2016-2017).

“Ringrazio la società per avermi dato questa possibilità. Per me oggi è un momento della mia vita calcistica importante, mi ripropongo di lavorare sodo per ripagare la fiducia che mi è stata data per salvaguardare i tanti sacrifici che la società ha fatto soprattutto nello scorso campionato - le sue prime parole -. Darò continuità al lavoro di Antonio Floro Flores che è stato penalizzato da episodi negativi. Adesso la priorità è di ottenere i giusti risultati per rilanciare la squadra e lasciare al più presto l’attuale posizione in classifica”.