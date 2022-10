Pallamano, A2: la Genea Lanzara vince contro Il Giovinetto La squadra di coach Manojlovic si è imposta per 36-28 nella prima trasferta stagionale.

Sarà un campionato lungo, particolare e stancante per la Genea Lanzara che, già in seguito alla prima trasferta in terra siciliana, ha compreso che bisognerà lottare su ogni campo per avere la meglio.

In un girone composto da sole squadre siciliane, oltre alla Genea, i rossoblu a differenza di tutte le altre compagini faranno continuamente spola da Salerno all’ isola, dunque in ogni occasione bisognerà rimboccarsi le maniche per superare tutte le difficoltà del caso legate anche ai lunghi viaggi.

I ragazzi di coach Nikola Manojlovic hanno faticato a carburare nella prima fase del match, andando anche sotto di quattro reti ma un timeout si è rivelato fondamentale, coi salernitani capaci al rientro in campo di premere il piede sull’ acceleratore, e da lì in poi è stata tutt’altra storia col match chiusosi sul 28-36 finale.

Ad aprire le danze è la Genea con Florio e Kolev - quest’ultimo mattatore del match con undici realizzazioni - ma i padroni di casa rispondono portandosi avanti sul 7-3. Con lo scorrere dei minuti i rossoblu recuperano, impattano al 23’ sul 12-12 salvo chiudere, poi, il primo parziale sul 12-15 in proprio favore.

Nella ripresa i salernitani trovano immediatamente il +6 dopo soli tre giri di orologio, allungando nel divario mostrando un ottimo gioco corale ed un’arcigna difesa. Qualche guizzo dei padroni di casa non servirà ad impensierire la Genea che, anzi, rilancia ed allunga sino al 28-36 finale.

Da segnalare anche l’ottima prestazione tra i pali dei portieri González e Cappellari, il terzino Mendo in grande spolvero in fase offensiva, bene sulle ali Munda ed Avallone, così come il pivot Bellini. In rete anche Milano, Senatore e Gomez.

IL GIOVINETTO - GENEA LANZARA 28 : 36 (p.t. 12 : 15)

IL GIOVINETTO: Marino, Pantaleo 2, Lo Cicero 4, Vinci, Pipitone L. 2, Mistretta 4, Summa, Pipitone B., Asimionesei, Adamo 5, Chirco, Giacalone, Masciotti, Bagatolli 8, Guccione, De Vita 3. All: Kljajic

GENEA LANZARA: Milano A., Senatore M. 1, Fiorillo, Milano C. 1, Kolev 11, González, Florio 6, Petito 2, Avallone, Gomez Subarroca 1, Mendo 7, Munda 3, Bellini 4, Cappellari. All: Manojlovic

ARBITRI: Bertino - Bozzanga