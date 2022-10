Pallamano, A2: Genea Lanzara, Manojlovic promuove i suoi Il coach è parso soddisfatto dopo la vittoria in terra siciliana.

La Gena Lanzara è partita bene. Dopo una lunga attesa la squadra di coach Nikola Manojlovic è finalmente scesa in campo e nelle prime due giornate sono arrivati altrettanti successi. Il secondo in terra siciliana contro Il Giovinetto.

“Sono molto felice per la vittoria - dichiara Nikola Manojlovic, tecnico della Genea Lanzara - sicuramente non ci aspettavamo quell’inizio, siamo stati in difficoltà nel primo quarto di gara e questo anche perché i nostri avversari hanno messo tanta determinazione in campo. Una volta riorganizzate le idee, però, i miei ragazzi hanno mostrato un’ottima pallamano, mettendo in pratica quanto provato in allenamento e realizzando delle ottime combinazioni di gioco. Soprattutto in difesa abbiamo aggiustato ciò che non andava, riuscendo così ad avere un vantaggio di tre reti alla fine del primo tempo ed allungando, poi, nella ripresa in maniera decisa.

Mi congratulo con la mia squadra, ha saputo reagire ad ogni difficoltà ed ognuno dei quattordici ragazzi è stato fondamentale per la conquista dei due punti. Ora ci godiamo il momento ma da inizio settimana penseremo immediatamente al prossimo impegno, tra le mura amiche, contro l’Aretusa”.

La Genea Lanzara, che è prima a punteggio pieno insieme al Cus Palermo, tornerà in campo sabato alla Palestra Palumbo di Salerno contro l’Aretusa fanalino di coda.