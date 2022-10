Basket femminile, Salerno batte Fasano (84-42) Coach Russo: "Abbiamo sfruttato le nostre caratteristiche"

Ottima prova per la Nasce un Sorriso Salerno, che ha battuto il Basket Fasano con il finale di 84-42. Parziali progressivi di 25-13, 50-23 e 67-32 con la crescita costante del vantaggio per le granatine. "Come a Potenza, anche stavolta abbiamo un po’ peccato nel primo quarto in fase difensiva. - ha spiegato il coach della Nasce un Sorriso, Aldo Russo - Fasano spingeva molto su Tagliamento, che produce tanto sia in qualità sia in quantità. Noi lo sapevamo e avevamo preparato gli accorgimenti. In settimana abbiamo avuto qualche acciacco, quindi lo sforzo di squadra nell’allenarsi in situazione precaria non ci ha permesso di amalgamare una scelta che ha comunque pagato, col passare dei minuti".

Coach Russo: "Bene nell'aprire ad altre soluzioni"

"Dobbiamo migliorare l’approccio: meno ansia, più sicurezza. - ha aggiunto il tecnico del Salerno Basket - Chiedo alle ragazze di fare scelte decise. Il lavoro in palestra paga e sappiamo di dover cercare costantemente il miglioramento di un gruppo giovane, con ragazze che non sempre sono state protagoniste nelle loro squadre in passato. Stiamo facendo bene e voglio sottolineare l’entusiasmo e la compattezza. Le quattro giocatrici in doppia cifra sono anche frutto dello spirito di sacrificio in difesa e della collaborazione globale. Abbiamo sfruttato le nostre caratteristiche, giocando bene con le esterne. Fasano ha provato a difendere faccia a faccia su Lucchesini, una delle nostre migliori realizzatrici, ma noi siamo stati bravi a liberarla e a coinvolgere altre interpreti".

Il tabellino

Serie B Femminile

Nasce Un Sorriso Salerno - Basket Fasano 84-42

Parziali progressivi: 25-13; 50-23; 67-32

Salerno: Naddeo, Orchi 14, Scala 10, De Mitri 3, Carosio 8, Blasi 6, Opacic 14, Dione 5, Lucchesini 16, Di Lauro 2, Scolpini 6. All. Russo.

Fasano: Tamborrino 2, Mangione 6, Porcu 2, Laera, Spagnulo, Mollica 2, Tagliamento 20, Ghiran 4, Pinto, Vacca, Gismondi 5, Monopoli. All. Olive.

Arbitri: Argenio, Gabriele