"Si torna a casa", la Givova Scafati Basket affronterà Varese al PalaMangano Finalmente omologata per la Serie A la struttura di via della Gloria

Dall'agibilità per 3500 posti, ufficializzata mercoledì scorso, all'annuncio per il match in programma domenica. "Si torna a casa", ecco quanto rimarcato sui social dalla Givova Scafati Basket. La squadra gialloblu affronterà la Openjobmetis Varese al PalaMangano. L'appuntamento, valido per la sesta giornata del campionato di Serie A, è fissato per domenica con palla a due alle 16. La Givova ha aperto la prevendita biglietti ufficializzando il ritorno a casa dopo le prime due sfide casalinghe giocate al PalaBarbuto di Napoli nell'attesa della agibilità e dell'omologazione della casa storica del basket scafatese.

Obiettivo vittoria tra le mura amiche

Il roster di coach Rossi è reduce dalla buona prova sul parquet di Trento in cui però sono mancate le soluzioni utili per puntare davvero a strappare i due punti contro la Dolomiti Energia. Il tecnico non ha potuto contare su Henry, ancora limitato dall'infortunio muscolare che l'aveva già costretto ai box nel match vinto dalla squadra dell'Agro contro la Tezenis Verona. Scafati ospiterà il team biancorosso, reduce dalla vittoria contro la Nutribullet Treviso.

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969