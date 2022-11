Genea Lanzara, Mendo: "Sono contento per la vittoria" "Personalmente non credo mai alla classifica, ogni squadra può dare fastidio".

Continua senza ostacoli il cammino della Genea Lanzara nel campionato di serie A2. La vittoria interna contro l’Aretusa è stato un altro chiaro messaggio che i ragazzi di Manojlovic hanno mandato alla concorrenza. La squadra salernitana vuole lottare fino alla fine per il massimo risultato.

“Sono contento per la vittoria – ha spiegato Alex Mendo, terzino della Genea Lanzara – siamo partiti un po' spenti, contratti ma nella seconda metà del primo tempo ci siamo ripresi scavando un solco rassicurante che i nostri avversari non hanno potuto più recuperare. In settimana si lavorerà sicuramente sugli errori commessi, per affrontare al meglio il prossimo impegno di campionato che ci vedrà nuovamente giocare alla Palumbo.

Personalmente non credo mai alla classifica, ogni squadra può essere quella che ti mette i bastoni tra le ruote e ti fa cadere, difatti anche nei giorni precedenti alla gara non abbiamo mai sottovalutato i nostri avversari lavorando attentamente. Tra l’altro conoscevamo l’Aretusa avendola affrontata nella Youth League Under 20, la squadra di Izzi ha giocato bene ed in maniera molto aggressiva.

Per quanto ci riguarda, come detto in precedenza, qualcosa ha funzionato, qualcosa no. Dovremo rimboccarci le maniche, sarà una settimana di allenamenti impegnativi, vogliamo migliorare sempre più e mostrare in campo quello che davvero siamo in grado di fare. Spero vivamente che sabato prossimo faremo ancora meglio e di conquistare la quarta vittoria consecutiva”.