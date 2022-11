Genea Lanzara, Cappellari racconta l'avvicinamento alla prossimo sfida "I siciliani hanno fatto bene in queste prime giornate di campionato ma noi siamo davvero carichi".

Osservando il turno di riposo nella giornata infrasettimanale – la quarta del girone di andata – prevista dal calendario, i salernitani della Genea Lanzara stanno lavorando sodo in vista del prossimo impegno stagionale, ovvero la sfida interna di sabato 12 Novembre in programma alle ore 20:30 presso la Palestra Caporale Palumbo. Ospiti saranno i siciliani dell’ Haenna di capitan Guarasci.

Sotto le direttive di coach Nikola Manojlovic, capitan Milano e compagni, dopo aver archiviato la bella vittoria contro Aretusa, stanno dedicando il giusto peso al prossimo match, dove i rossoblù vogliono chiaramente fare bottino pieno, in particolar modo poiché dinanzi al pubblico amico, e mantenere il primato in classifica. La Genea sta cercando di amalgamare sempre più il gruppo, trovando nuovi e giusti meccanismi di gioco e limando gli errori che si sono verificati nelle prime tre gare del campionato.

“Dopo la bella vittoria casalinga dello scorso weekend contro Aretusa, sabato saremo nuovamente in campo tra le mura amiche contro Haenna – dichiara Joel Cappellari, portiere della Genea Lanzara – sicuramente sarà una partita importante, i siciliani hanno fatto bene in queste prime giornate di campionato ma noi siamo davvero carichi e determinati nell’ ottenere l’intera posta in palio e mantenerci in vetta alla classifica. Abbiamo tutte le carte in regola per farlo e, proprio per questo motivo, in questi giorni stiamo lavorando con ancora più attenzione e concentrazione rispetto alla scorsa settimana, consapevoli dell’importanza del match e della posta in palio.

I nostri avversari si basano molto su un gioco rapido e su un ritorno difensivo efficace, questo potrebbe essere problematico ma in realtà anche a nostro favore perché lavoriamo quotidianamente su questo, dunque siamo abituati ad un gioco simile. Insomma, cercheremo come sempre di dare il massimo dinanzi al pubblico amico e di mostrare le nostre reali potenzialità sul campo da gioco”.

La gara tra Genea Lanzara ed Haenna andrà in scena Sabato 12 Novembre alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook ‘Handball Lanzara 2012’.