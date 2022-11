Scherma, CDM sciabola: Gregorio pronta al doppio impegno La salernitana prenderà parte venerdì alla prova individuale e domenica a quella a squadre.

Per la squadra femminile di sciabola è già giornata di vigilia di Coppa del Mondo. Ad Algeri, la capitale dell’Algeria, verranno assegnate le prime medaglie sia nella prova individuale che in quella a squadre.

Tra le protagoniste della squadra azzurra, una delle più attese, è sicuramente Rossella Gregorio. La campionessa salernitana, che è reduce da una grande stagione importante con podi e una medaglia d’argento agli Europei, proverà a ripetersi ad altissimo livello. Il suo esordio è previsto venerdì essendo già qualificata per il tabellone principale, mentre giovedì ci saranno altre azzurre a disputare i gironi di qualificazione per strappare un posto tra le migliori 64.

Domenica invece c’è in programma la prova a squadre dove la Gregorio sarà affiancata da Martina Criscio, Eloisa Passaro, Chiara Mormile. Se nell’individuale l’obiettivo è entrare tra le prime otto, anche se la concorrenza è tanta, nella prova a squadre le azzurre devono puntare a salire sul podio. Non sarà facile ma la lunga strada che porta a Parigi 2024, dove dopo due quarti posti consecutivi a Rio e Tokyo, passa proprio per la Coppa del Mondo. L’obiettivo di questo quartetto, infatti, deve essere quello di vincere la prima storica medaglia al femminile.

COPPA DEL MONDO DI SCIABOLA FEMMINILE – Algeri, 10-13 novembre 2022

Gara individuale sciabola femminile: Michela Battiston, Martina Criscio, Alessia Di Carlo, Rebecca Gargano, Rossella Gregorio, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Claudia Rotili, Benedetta Baldini, Sofia Ciaraglia, Benedetta Fusetti, Vally Giovannelli

Squadra sciabola femminile: Rossella Gregorio, Martina Criscio, Eloisa Passaro, Chiara Mormile

Responsabile d’arma: Nicola Zanotti

Staff tecnico: Andrea Aquili, Benedetto Buenza, Leonardo Caserta, Alessandro Di Agostino

Medico: Sofia Calaciura

Fisioterapista: Andrea Giannattasio