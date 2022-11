Gli americani lasciano, disastro Nocerina: "Diamo gratis le quote del club" La rabbia del sindaco De Maio: ci saremmo aspettati altre modalità, ora salvare il calcio in città

E' durata poco l'avventura della nuova proprietà americana della Nocerina Calcio, che in queste ore hanno comunicato la decisione di cedere gratuitamente l'intero capitale sociale della società. Una presa di posizione resa nota con una nota ufficiale.

"I soci sono giunti, loro malgrado, a tale sofferta decisione dopo aver constatato molteplici fattori che hanno reso l’investimento fatto non più sostenibile. Nonostante il non indifferente esborso economico, il programma solo pochi mesi addietro formulato si è manifestato irrealizzabile, visto le condizioni sfavorevoli della piazza, il mancato rispetto degli impegni da parte di sponsor e precedenti gestori della società.

I soci auspicavano la realizzazione nei tempi ragionevolmente necessari di un progetto sportivo di largo respiro ed a lungo termine che avrebbe collocato la Nocerina in un piano sicuramente diverso da quello attuale. Con questo spirito colmo di entusiasmo i soci hanno voluto investire in Nocera, forti di una passione che ha sempre contraddistinto il clima intorno alla squadra.

Purtroppo, l'ambiente circostante non ha saputo e voluto comprendere tale progetto ed ha privato i finanziatori di quel clima di serenità e supporto che il progetto invece richiedeva. A questo si sono aggiunti errori di valutazione su membri dello staff sui quali era stata riposta totale fiducia, ma che purtroppo in pochi mesi hanno creato problemi gestionali. Gli attuali soci riconoscono questi errori e sono rammaricati di aver riposto questa fiducia. Queste problematiche in parte sono state bilanciate dalla maggioranza dei membri dello staff, che invece hanno contribuito con enorme professionalità allo sviluppo del progetto, dimostrando quel carattere da veri nocerini custodi della nobile storia della Nocerina.

Nella certezza che la città di Nocera non vorrà disperdere il proprio patrimonio calcistico legato alla storia della Nocerina, Giancarlo Natale e Raffaele Scalzi rassegnano le proprie dimissioni, consegnando il titolo della società al sindaco Paolo De Maio, in modo da poter convogliare nuove energie imprenditoriali verso la squadra.

Ove non si dovessero registrare validi acquirenti per il rilevamento della società, gli attuali soci procederanno alla messa in liquidazione della stessa, con conseguente immediata cessazione di tutte le attività agonistiche della Nocerina. Gli attuali soci ringraziano tutte le persone che hanno condiviso questo percorso, la squadra e lo staff tecnico, certi che la storia della Nocerina continuerà a risplendere nuovamente.

Il sindaco: "Ora salviamo il calcio a Nocera"

Una decisione che ha sorpreso non poco l'amministrazione di Nocera Inferiore. Il sindaco, Paolo De Maio, non ha nascosto il proprio disappunto.

«Ci saremmo aspettati altre modalità per ricevere notizia delle dimissioni da parte della proprietà americana

della società sportiva Nocerina calcio, anche provenienti dai nocerini che hanno accompagnato questa

esperienza alla guida del club - le parole della fascia tricolore -. Avendo avuto contezza dei fatti attraverso un comunicato stampa, ho convocato un incontro con chi attualmente gestisce la società, per conoscere nel dettaglio la vicenda e programmare i prossimi sviluppi. Pur consapevoli del nostro ruolo di amministrazione pubblica, non ci sottrarremo dall’impegno per risollevare le sorti della nostra Nocerina. Auspichiamo la collaborazione di tutte le forze economiche della città, a cui chiederemo un aiuto concreto, impegnandoci noi per primi ad essere all’altezza di questa situazione», la presa di posizione del sindaco De Maio.