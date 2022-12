Paganese, due giornate di squalifica per Iuliano e mister Giampà Inibizione fino al 20 dicembre per il team manager

Paga dazio la Paganese per la vittoria contro il Monterotondo. Il Giudice Sportivo della Serie D ha fermato per 2 giornate il centrocampista brasiliano Alvaro Iuliano e il tecnico Domenico Giampa’, espulsi domenica a Monterotondo per doppia ammonizione.

Inibizione a svolgere l’attività fino al 20/12 per il Team Manager Lorenzo Ansaldi espulso nell’intervallo: espressione offensiva all’indirizzo del direttore di gara.