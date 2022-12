Basket Serie B: Roseto-Salerno 90-89. Ponticiello: "C'è grande rammarico" Sconfitta dopo un supplementare per i blaugrana contro gli abruzzesi

La Lars Virtus Arechi Salerno esce sconfitta dal parquet della Liofilchem Roseto, vincente con il finale di 90-89 dopo un tempo supplementare nella gara valida per l'undicesimo turno del girone D di Serie B: rimpianti blaugrana con il +11 al 20' e la rimonta subita nel terzo quarto.

Il coach: "Non mi piacciono i complimenti, preferisco vincere"

"C’è grande rammarico perché abbiamo giocato una grande prova contro un avversario di indubbio valore che nell’ultimo periodo sta giocando a livelli importanti. - ha spiegato il coach della Virtus Arechi, Francesco Ponticiello - Non mi piacciono i complimenti, come quelli ricevuti a fine gara dagli avversari, perché preferisco vincere, però teniamoci stretta la prestazione che dovrà servirci per il futuro. Ora dovremo essere bravi a ricaricare subito le pile e trasformare la rabbia in voglia di rivalsa".

Il tabellino

Serie B - Girone D

Undicesima Giornata

Liofilchem Roseto - Lars Virtus Arechi Salerno 90-89 d1ts

Parziali: 22-22, 11-22, 22-10, 21-22, 14-13

Roseto: Santiangeli 25 (5/7, 3/8), Di Emidio 18 (4/4, 2/6), Amoroso 14 (3/8, 1/7), Morici 12 (3/6, 1/2), Mastroianni 11 (4/7, 1/3), Dincic 7 (2/3, 1/4), Fiusco 3 (0/1, 1/5), Ronca (0/2, 0/1), Seck, Natalini, Zampogna

Salerno: Laquintana 32 (3/8, 6/8), Zucca 22 (4/7, 4/7), Rinaldi 11 (1/1, 3/7), Donadoni 10 (4/8, 0/1), Bottioni 10 (2/6, 2/3), Birindelli 4 (2/5, 0/0), Peluso (0/1, 0/0), Capocotta, Piacente, Di Donato