Paganese, nuovo rinforzo in attacco: ingaggiato Dioh Classe 99, arriva dalla Victor San Marino

La Paganese Calcio 1926 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Ekwalla Dioh classe ’99 dalla Victor San Marino.

Nato a Perugia, con la maglia bianco-azzurra dei romagnoli in Eccellenza in questa stagione, ha realizzato 4 reti in 8 partite.

Il nuovo attaccante azzurrostellato vestirà la maglia numero 21.