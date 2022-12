Paganese, il 27 la ripresa. Un'amichevole prima di Capodanno Da martedì 3 gennaio la settimana-tipo di lavoro

Giorni di riposo per D’Agostino e compagni concordati da mister Giampa‘. La ripresa è fissata per martedi 27 alle ore 14:30 al Superga di Mercato San Severino. Nei giorni successivi tre doppie sedute e un’amichevole, prima di altri due giorni di riposo per le festività di Capodanno, per poi riprendere la settimana-tipo martedì 3 Gennaio in preparazione della gara interna al Torre contro la Vis Artena.