Givova Scafati Basket: ufficiale l'ingaggio dI Fabio Mian Accordo con l'ala piccola: Monaldi a Udine e arriva una nuova pedina per coach Caja

La Givova Scafati saluta Diego Monaldi e ingaggia Fabio Mian. Staffetta sull'asse Scafati-Udine tra i due giocatori. Accordo fino al termine della stagione con Mian: coach Attilio Caja potrà contare anche sull'ala piccola classe '92.

Il goriziano: "Farò il mio esordio nel derby contro la Gevi Napoli"

"Sono molto contento di aver firmato per Scafati e di essere tornato a giocare in serie A: era un mio obiettivo, che aver raggiunto con la maglia di Scafati mi riempie di orgoglio. - ha spiegato il nuovo acquisto del club gialloblu - Ritrovo un allenatore che conosco bene, trovo anche un patron con grande passione ed una squadra intrigante, che mi ha stuzzicato molto. Spero di inserirmi il più velocemente possibile in un gruppo che si sta consolidando bene e che sta facendo vedere ottime cose. Ho seguito le ultime partite e spero di potermi rendere utile in qualsiasi cosa l’allenatore mi richieda. Ho l’ambizione di conquistare quanto prima l’obiettivo minimo prefissato, ovvero la salvezza in serie A, e poi provare anche a guardare un po’ più in là. Arrivo in una piazza molto calda, quindi sarà bellissimo vivere in prima persona il clima del PalaMangano. Esordirò proprio nel derby contro Napoli, per cui non potevo aspettarmi miglioroccasione per vedere il palazzetto pieno e per assaporare il tifo gialloblù".

La scheda di Mian

"È un’ala piccola dotata di un fisico possente e di un buon tiro dalla media e lunga distanza, con tanta esperienza in massima serie. Nato a Gorizia il 7 febbraio del 1992, è un’ala di 196 centimetri per 88 kg di peso. Cresciuto cestisticamente nelle giovanili della C. B. Udinese, ha partecipato nel 2008/2009 alle finali nazionali under 17, mettendosi in luce come uno dei migliori realizzatori della competizione. A luglio del 2009 ha firmato un quinquennale con la Pall. Varese, con cui ha esordito in serie A, ma nel 2011 è ceduto in prestito a farsi le ossa nel CUS Bari (in Div. Naz. A). Si è poi trasferito alla Fortitudo Agrigento dal 2012 al 2014, esperienza chiusa con la vittoria del campionato di Div. Naz. A e la promozione in serie A2. Nello stesso anno è stato convocato da Simone Pianigiani con la nazionale maggiore e poi anche con quella sperimentale. In serie A vi ha fatto ritorno invece nell’estate del 2014, quando è stato ingaggiato dalla Vanoli Cremona: in biancoblu ha disputato tre stagioni a 5.2 punti di media in 93 gare (comprese le quattro dei playoff 2015-2016), con il 42.3% da due e il 32.5% da tre e 1.4 rimbalzi a partita. Le buone prestazioni gli sono valse anche la chiamata di Ettore Messina con la nazionale italiana nell’estate del 2016. Nel 2017 ha vestito per un anno i colori di Pistoia, dove ha disputato la sua miglior stagione in serie A, con 9 punti e 2.7 rimbalzi di media in 26 minuti di medio utilizzo. Dopo due stagioni consecutive in cui ha indossato la maglia di Trento in massima serie, ha fatto poi ritorno a Cremona nel campionato di serie A 2020/2021, in cui si è messo in mostra con ben 11.1 punti e 3.2 rimbalzi di media. A fine stagione, è passato all’APU Udine solo per disputare i playoff di serie A2. Nel 2021/2022 ha militato nelle fila della Pall. Trieste in serie A, con la cui casacca si è messo in mostra con 7.3 punti e 2.5 rimbalzi di media. Nella stagione in corso ha infine cominciato con l’APU Udine in serie A2, per poi accettare le lusinghe di Scafati e fare quindi ritorno nella più importante categoria italiana".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969