Paganese, in arrivo il portiere Moro. salutano Agostini e Reclaf Ripresa la preparazione. Venerdì test con il San Marzano

È ripresa ieri la preparazione a Mercato San Severino in questa sosta per gli uomini di mister Giampa’: tutti presenti e disponibili. Lavoro sulle distanze nel doppio allenamento di ogg

Volto nuovo in casa azzurrostellata il portiere classe 2004 Luca Moro del Perugia, l’ufficialità del prestito ci sarà alla riapertura del mercato dei professionisti.

Salutano il gruppo invece Reclaf ed Agostini che tornano rispettivamente a Piacenza e Venezia, a cui vanno i ringraziamenti per l’impegno e la professionalità dimostrata.

Domani altra doppia seduta, venerdì mattina lavoro in palestra e nel pomeriggio, invece, test match con il San Marzano allo stadio Squitieri di Sarno: calcio d’inizio e modalità di ingresso saranno comunicate nelle prossime ore.