Basket, Scafati-Napoli 96-61. Caja: "Vittoria per la famiglia Longobardi" Il coach: "Puntiamo a raggiungere nel minor tempo possibile l'obiettivo prefissato"

Un derby campano a senso unico con la Givova Scafati dall'alto impatto e capace di determinare il colpo del ko in avvio di ripresa. Finale di 96-61 sulla Gevi Napoli e il primo pensiero di coach Attilio Caja in sala stampa è per la proprietà, che vive ore di lutto per la scomparsa della signora Lena, mamma del patron del club, Nello Longobardi.

Il coach: "Speriamo di aver regalato un momento di sollievo"

"Dedichiamo la vittoria alla famiglia Longobardi per il recente lutto familiare che l’ha colpita. - ha affermato il coach della Givova nel post-gara - Speriamo di aver regalato loro, con questo successo, un momento di sollievo. Ringraziamo il pubblico che oggi ha gremito il palazzetto, dovrebbe essere sempre presente in maniera massiccia in occasione di ogni partita, perché questa squadra merita di avere sempre un pubblico così. La squadra ha fatto la partita che solo nelle migliori aspettative ci aspettavamo di fare".

Testa solo alla prossima gara

"Siamo stati solidi in difesa, la squadra sta crescendo in consapevolezza. Il fatto che sia aumentato il numero dei passaggi significa che c’è maggiore intesa, come provato dai 29 assistfinali. . ha aggiunto Caja - Abbiamo poi fatto benissimo a rimbalzo e conquistato due punti importanti in una classifica che resta complicata, perché le squadre dietro continuano a vincere. Noi ci prepariamo ora per la prossima partita, cercando di compiere un ulteriore passo avanti e puntare a raggiungere nel più breve tempo possibile l’obiettivo che ci siamo prefissati".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969