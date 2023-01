Paganese, rinforzo per la porta: preso Moro dal Perugia Classe 2004, cresciuto nel settore giovanile dei grifoni

La Paganese Calcio 1926 rende noto di aver acquisito a titolo temporaneo, qil diritto alle prestazioni sportive del portiere classe 2004 Luca Moro dal Perugia,

Maglia numero 12 per il nuovo portiere, cresciuto nel settore giovanile dei grifoni e nel giro della prima squadra in Serie B nelle ultime due stagioni, già in gruppo da alcuni giorni agli ordini del tecnico Giampa’.