Angri-Portici: aggredito un calciatore, partita sospesa dopo 45' Indagini in corso dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto

Nella settimana in cui il tifo violento è tornato tristemente alla ribalta, nel Salernitano si è verificato un nuovo, grave episodio collegato al mondo del calcio. Ad Angri è stata sospesa la sfida del campionato di serie D /girone G tra i padroni di casa ed il Portici. Da quanto si apprende al termine del primo, che si era chiuso sul risultato di 1-0 in favore della compagine napoletana, si è verificata un'aggressione ai danni di un calciatore del Portici. La situazione è diventata incandescente ed il direttore di gara ha disposto la sospensione del match. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore che stanno ascoltando diversi testimoni per provare a ricostruire l'accaduto. Resta l'amarezza per l'ennesima pagina nera legata al mondo del calcio.