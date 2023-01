Paganese, contro la Casertana sarà Giornata Azzurra Con i falchetti si gioca domenica alle 15.30

La Paganese Calcio 1926 rende noto di aver indetto la GIORNATA AZZURRA per la partita di domenica 22 Gennaio al “Marcello Torre” contro la Casertana ore 15:30.

Per il match di domenica NON saranno validi gli abbonamenti e non saranno concessi accrediti, entrate di favore e non saranno valide le tessere AIA, FIGC, CONI.