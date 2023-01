Genea Lanzara, capitan Milano: "Ci godiamo questo meritato successo" I salernitani continuano la marcia trionfale verso la fase ad orologio e i play off.

“Volevamo assolutamente questi due punti per blindare il primo posto in Regular Season e distaccare le avversarie”. Parole di Antonio Milano, capitano della Genea Lanzara che nel week end si è sbarazzata di Palermo nel big match del girone sud del torneo di serie A2. “Abbiamo sofferto un po’ -sottolinea- ma alla fine siamo riusciti, con lucidità e fermezza, ad ottenere l’intera posta in palio. Il Palermo non ha mai mollato approfittando dei nostri momenti di sbandamento, ma ognuno degli effettivi in campo ha dato il massimo per evitare, nel secondo tempo, qualsiasi tentativo di rimonta dei siculi”.

La Genea Lanzara è stata fino ad ora protagonista di un torneo eccezionale con un solo ko. Risultati giunti grazie all’eccezionale lavoro fatto dallo staff tecnico con tutti gli atleti. “Sicuramente il duro lavoro, sia fisico che tecnico-tattico, che effettuiamo quotidianamente alla Palumbo sotto le indicazioni di coach Manojlovic e l’unione del gruppo contribuiscono al raggiungimento di questi risultati –spiega il capitano-. Soprattutto la compattezza della squadra ci ha consentito di ottenere questa vittoria. Adesso, ci aspetta l’ultima gara in casa del Ragusa. Naturalmente non è ancora finita, affronteremo questa insidiosa trasferta e poi concentreremo tutte le nostre forze in vista della fase ad orologio dove vogliamo ottenere quanto prima i punti fondamentali che ci garantirebbero innanzitutto la promozione in Serie A Silver nella prossima stagione e, di conseguenza, anche la possibilità di affrontare i PlayOff Promozione per la Serie A Gold. Tuttavia, dobbiamo pensare gara dopo gara, nel frattempo ci godiamo questo meritato e tanto desiderato successo”.