Hockey pista, C.H. Roller Salerno: battuto il Matera Al Palatulimieri la squadra di coach Giudice si è imposta con merito per 3-2.

La Campolongo Hospital Roller Salerno batte 3-2 la Decom Roller Matera e conquista il primo successo casalingo, il secondo del campionato di serie A2. Al “Palatulimieri” la squadra di Massimo Giudice disputa una prestazione tutto cuore, tenendo testa ad un ottimo Matera che può recriminare per le tante occasioni create e per i “miracoli” del portiere salernitano Marrazzo.

In pista regna l'equilibrio per gran parte della prima frazione. A spezzarlo ci pensa il solito Fontan Alfani che trasforma un rigore, portando avanti la squadra cara al patron Gianfranco Camisa. Vantaggio che regge fino all'intervallo. Nei secondi 25 minuti i ragazzi di Daniele Persia alzano il ritmo ed al 4' pareggiano con Gadaleta. A nove dalla fine la formazione ospite ha la chance per ribaltare il punteggio ma Marrazzo respinge un rigore a Gadaleta. Trenta secondi dopo Durante trova l'angolino, regalando il 2-1 alla Roller Salerno. Che a tre dalla sirena cala il tris con Giorgio Giudice, abile a ribattere una respinta di El Haouzi su tiro di Esposito. Matera non molla e a 2' 23'' accorcia le distanze con Piozzini Pereyra, abile a trasformare un tiro diretto. Ma nonostante il forcing finale, la Roller Salerno riesce a conquistare tre punti d'oro, grazie ai quali sale a 6 punti in classifica.

"È stata una partita molto difficile", ammette il tecnico dei salernitani Massimo Giudice. "Onore a Matera che ci ha provato fino alla fine. Noi abbiamo commesso tanti errori e abbiamo rischiato in troppe circostanze. Dobbiamo lavorare ancora tanto per proseguire il nostro percorso di crescita. Le note liete sono sicuramente rappresentate dai più giovani che si stanno calando in una realtà difficile come la serie A2 e che sono stati decisivi per vincere la partita".

Domenica alle 18 la Campolongo Hospital Roller Salerno sarà impegnata sulla pista del Forte dei Marmi.