Pallamano, A2: la Genea Lanzara passeggia a Ragusa La capolista domina fin dal primo tempo e porta a casa la vittoria per 50-27.

La Regular Season del Campionato Nazionale di Serie A2 si chiude, per i salernitani, così come è iniziata: con un convincente successo, stavolta ai danni del Ragusa, e con il primo posto in classifica che la Genea Lanzara ha sempre occupato sin dall’ inizio della competizione.

Capitan Antonio Milano e compagni hanno fatto la voce grossa in terra sicula, superando i giovani padroni di casa del Ragusa col punteggio finale di 27 – 50 al termine di una gara condotta sin dalle prime battute di gioco. I due punti conquistati consentono alla Genea di blindare ulteriormente il primato, mantenendo sei lunghezze di distacco dalle inseguitrici Haenna e Palermo ed allungando sul Giovinetto, attualmente in quarta posizione e primo avversario dei rossoblù nella fase ad orologio il prossimo 25 febbraio.

Nelle fila dei salernitani da segnalare l’ottima prestazione dell’ala Mattia Senatore, top scorer tra i suoi con dieci segnature. La cronaca della gara vede la Genea Lanzara partire forte ed accumulare un vantaggio considerevole già dopo i primi trenta minuti di gioco (10-25 il parziale), il tecnico Manojlovic concede ampio minutaggio a tutta la rosa a disposizione e così anche nella ripresa, con i giovanissimi in campo che ben ripagano la fiducia del tecnico.

Prosegue in maniera positiva anche il cammino dei giovanissimi della Genea Lanzara nel campionato interregionale di Serie B. Partiti col semplice intento di accumulare esperienza, i salernitani si ritrovano addirittura nelle zone alte della classifica, con ben cinque successi su sette gare alle spalle della capolista Polisportiva Gaeta – ancora imbattuta – e del Benevento.

RAGUSA – GENEA LANZARA 27 : 50 (p.t. 10 : 25)

RAGUSA: Carbone, D’ Arrigo 5, Fontana, Buffolino, Giummarra F. 11, Garozzo 2, Giummarra G. 2, Dierna, Mirotta, Mazzone 5, Bandiera, Ottaviano 1, Pavone. All: Klimek

GENEA LANZARA: Milano A. 4, Senatore M. 10, Senatore A. 1, Milano C. 2, Kolev 8, Gonzalez, Florio 8, Avallone 4, Gomez Subarroca 4, Mendo 1, Munda 6, Bellini 2, Cappellari. All: Manojlovic

I RISULTATI DELLA 7^ GIORNATA DI RITORNO: CUS Palermo – Mascalucia 32 - 27; Haenna – Il Giovinetto 27 - 20; Ragusa – Genea Lanzara 27 - 50; riposa: Aretusa.

LA CLASSIFICA: Genea Lanzara 22, Haenna 16, Palermo 16, Il Giovinetto 14, Haenna 14, Aretusa 9, Mascalucia 7, Ragusa 0.