Pari per la Gelbison con l'Audace Cerignola. Tumminello senza nome e numero Ecco quanto accaduto nel corso del match per l'attaccante della squadra cilentana

Il turno infrasettimanale nel girone C di Serie C si è chiuso nel pomeriggio con la vittoria del Monopoli sul Picerno e il pari a reti bianche tra la Gelbison e l'Audace Cerignola. Finale di 0-0 al "Guariglia" ed è l'undicesimo pareggio in campionato, il secondo consecutivo per la squadra di Vallo della Lucania, imbattuta da tre turni. Episodio particolare nel corso del primo tempo. Marco Tumminello ha raggiunto la panchina per il cambio della maglia e ha proseguito il match senza numero e nome.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Venticinquesima Giornata

Gelbison - Audace Cerignola 0-0

Gelbison (3-5-2): Anatrella; Cargnelutti, Gilli, Loreto; Nunziante, Fornito (44' Francofonte, 76' Infantino), Uliano, Graziani, Correnti (57' Savini); De Sena, Tumminello. All. De Sanzo. A disp. Capone, Faella, Kyeremateng, Marong, Onda, Sane, Vitale.

A. Cerignola (3-5-2): Saracco; Ligi, Blondett, Capomaggio; Russo, Langella, Tascone (86' Botta), M. Angel (68' Achik), D'Ausilio (68' Ruggiero); Samele (73' Righetti), Malcore. All. Pazienza. A disp. Allegrini, Bianco, Coccia, Fares, Giofre, Inguscio, Mengani, Trezza.

Arbitro: Costanza

Ammoniti: Tascone (AC), Capomaggio (AC), Loreto (G), Samele (AC), Uliano (G), Langella (AC)