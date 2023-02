Taranto-Gelbison 0-0: il risultato è stato omologato, i dettagli Il club ionico aveva presentato ricorso "inerente l'asserita irregolare posizione di un tesserato"

La Gelbison ha pubblicato una nota ufficiale relativa al match giocato a Taranto e terminato con il risultato di 0-0. "Omologato il risultato", afferma il club di Vallo della Lucania sui canali ufficiali social.

Il comunicato ufficiale del club cilentano

"Per il giudice sportivo la richiesta del Taranto di sconfitta a tavolino della Gelbison è destituita di fondamento. - si legge nel comunicato - Nell’udienza di oggi tenutasi a Firenze, il giudice sportivo, dott. Stefano Palazzi, ha esaminato il ricorso proposto dalla società Taranto, inerente l’asserita irregolare posizione di un tesserato col quale si richiedeva la mancata omologazione del risultato determinato sul campo e la conseguente sconfitta a tavolino per 0-3 della società Gelbison nella gara del 29 gennaio. Il giudice sportivo ha dunque accertato che la richiesta del Taranto è destituita di fondamento e ha respinto il ricorso proposto dalla società pugliese, omologando il risultato della gara Taranto - Gelbison 0-0. La Gelbison ringrazia l’avvocato Gaetano Aita per l’eccellente lavoro svolto".