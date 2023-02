Rilancio Gelbison: vittoria sul Monterosi (0-1) con Uliano, il tabellino Rete al 17' e tre punti preziosi per la squadra di Vallo della Lucania

La Gelbison vince a Viterbo, batte il Monterosi Tuscia con la rete di Uliano al 17'. Cambio in panchina e ripartenza con 3 punti pesanti in chiave salvezza per Esposito. Nel finale espulsi Tartaglia e Borri con i laziali che chiudono in 9 la sfida del ventottesimo turno.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventottesima Giornata

Monterosi-Gelbison 0-1

Marcatori: 17' pt Uliano

Monterosi (3-5-2): Forte; Mbende, Borri, Tartaglia, Pirolo (8′ st Verde), Lipani (8′ st Della Pietra, 39′ st Vitali), Santoro (39′ st Gasperi), Parlati, Bittante (21′ st Di Renzo), Costantino, Tonin. All. Menichini. A disp. Moretti, Basile, Burgio, Giordani, Di Francesco, Tolomello, Di Paolantonio

Gelbison (3-5-2): Anatrella; Granata, Cargnellutti, Gilli, Nunziante, Uliano (46′ st Marong), Papa, Fornito (30′ st Correnti), Loreto, De Sena, Tumminello (19′ st Faella). All. Esposito. A disp. Vitale, Onda, Sane, Capone, Kyeremateng

Arbitro: Angelucci

Ammoniti: Uliano (G), De Sena (G), Costantino (M), Granata (G), Mbende (M)

Espulsi: 52′ st Tartaglia (M), 53′ st Borri (M)

Angoli: 5-2

Recupero: 1′ pt, 6’ st.