Atletica, Europei Indoor: in Turchia ci sarà anche la Derkach Esordio il 3 marzo nelle qualificazioni del triplo, eventuale finale in programma sabato 4.

Da giovedì 2 a domenica 5 marzo, a Istanbul, in Turchia, andranno in scena i Campionati Europei indoor di atletica leggera. Appuntamento attesissimo in cui tra le protagoniste ci sarà anche la squadra azzurra.

Tra i più attesi, ovviamente, il campione olimpico dei 100 metri Marcella Jacobs, che guiderà un team che vuole portare a casa tante soddisfazioni. Ventisei gli uomini, ventiquattro le donne.

C’è anche il nome della ragazza di Pagani Dariya Derkach che insieme ad Ottavia Cestonaro sarà impegnata nelle qualificazioni del salto triplo. Appuntamento venerdì 3 alle 11:10 con l’obiettivo di strappare nei tre salti disponibili un posto per la finale in programma sabato alle 19:50.

Di seguito tutti i convocati della squadra azzurra:

UOMINI

60m Samuele CECCARELLI Atletica Firenze Marathon S.S.

60m Marcell L. JACOBS G.S. Fiamme Oro Padova

60m Roberto RIGALI Bergamo Stars Atletica

400m Vladimir ACETI G.A. Fiamme Gialle

800m Simone BARONTINI G.S. Fiamme Azzurre

800m Catalin TECUCEANU Silca Ultralite Vittorio V.To

1500m Pietro ARESE G.A. Fiamme Gialle / S.A.F.Atletica Piemonte A.S.D.

1500m Ossama MESLEK Atl.Vicentina

1500m Federico RIVA G.A. Fiamme Gialle

3000m Mattia PADOVANI Atl. Lecco-Colombo Costruz.

3000m Pietro RIVA G.S. Fiamme Oro Padova

60hs Paolo DAL MOLIN G.S. Fiamme Oro Padova

60hs Hassane FOFANA G.S. Fiamme Oro Padova

60hs Lorenzo Ndele SIMONELLI C.S. Esercito

Alto Cristian FALOCCHI G.S. Fiamme Oro Padova

Alto Marco FASSINOTTI C.S. Aeronautica Militare

Alto Stefano SOTTILE G.S. Fiamme Azzurre

Asta Claudio STECCHI G.A. Fiamme Gialle

Lungo Mattia FURLANI G.S. Fiamme Oro Padova / Atl.Stud. Rieti Andrea Milardi

Triplo Simone BIASUTTI G.A. Fiamme Gialle / Trieste Atletica

Triplo Tobia BOCCHI C.S. Carabinieri Sez. Atletica

Triplo Emmanuel IHEMEJE C.S. Aeronautica Militare / Atl. Estrada

Peso Leonardo FABBRI C.S. Aeronautica Militare

Peso Nicholas James PONZIO Athletic Club 96 Alperia

Peso Zane WEIR G.A. Fiamme Gialle / Asd Enterprise Sport & Service

Eptathlon Dario DESTER C.S. Carabinieri Sez. Atletica / Cremona Sportiva Atl. Arvedi



DONNE

60m Anna BONGIORNI C.S. Carabinieri Sez. Atletica

60m Gloria HOOPER Atl. Brescia 1950

60m Irene SIRAGUSA C.S. Esercito

400m/4x400m Raphaela LUKUDO C.S. Esercito

400m/4x400m Alice MANGIONE C.S. Esercito

400m/4x400m Anna POLINARI C.S. Carabinieri Sez. Atletica / Atl. Brescia 1950

800m Elena BELLO’ G.S. Fiamme Azzurre

800m Eloisa COIRO G.S. Fiamme Azzurre

1500m Federica DEL BUONO C.S. Carabinieri Sez. Atletica

1500m Sintayehu VISSA Atl Brugnera Pn Friulintagli

1500m/3000m Ludovica CAVALLI C.S. Aeronautica Militare / Bracco Atletica

3000m Nadia BATTOCLETTI G.S. Fiamme Azzurre

3000m Micol MAJORI Pro Sesto Atl. Cernusco

60hs Elisa Maria DI LAZZARO C.S. Carabinieri Sez. Atletica

60hs Nicla MOSETTI Bracco Atletica

Alto Elena VALLORTIGARA C.S. Carabinieri Sez. Atletica

Asta Roberta BRUNI C.S. Carabinieri Sez. Atletica

Asta Elisa MOLINAROLO G.S. Fiamme Oro Padova / Atletica Riviera Del Brenta

Lungo Larissa IAPICHINO G.A. Fiamme Gialle / Atletica Firenze Marathon S.S.

Triplo Ottavia CESTONARO C.S. Carabinieri Sez. Atletica

Triplo Dariya DERKACH C.S. Aeronautica Militare

4x400m Ayomide FOLORUNSO G.S. Fiamme Oro Padova

4x400m Eleonora MARCHIANDO C.S. Carabinieri Sez. Atletica / Atletica Sandro Calvesi

Pentathlon Sveva GEREVINI C.S. Carabinieri Sez. Atletica / Cremona Sportiva Atl. Arvedi