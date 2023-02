Segna Poziello, risponde De Sena: Gelbison-Giugliano 1-1, il tabellino Avanti i tigrotti (0-1 all'intervallo), poi il gol del pari al "Guariglia" di Agropoli

Finale di 1-1 per il derby campano della ventinovesima giornata del girone C di Serie C tra la Gelbison e il Giugliano. Tigrotti avanti con Raffaele Poziello per l'1-0 all'intervallo. De Sena realizza il pari al minuto 81.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventinovesima Giornata

Gelbison-Giugliano 1-1

Marcatori: 40' R. Poziello (GI), 81' De Sena (GE)

Gelbison (3-5-2): Anatrella; Gilli, Cargnelutti, Loreto; Nunziante (87’ Correnti), Granata (64’ Onda), Uliano, Fornito (61’ Graziani), Papa; De Sena, Tumminello (61’ Faella). All. Esposito. A disp. Vitale, D’Agostino, Marong, Capone, Porcino, Infantino, Kyeremateng, Sane

Giugliano (3-5-2): Sassi; Zullo, Scognamiglio (70’ Biasiol), C. Poziello; Iglio (67’ Oyewale), Felippe, Eyango (57’ Ceparano), R. Poziello, Di Dio; Salvemini, Sorrentino (67’ Piovaccari). All. Di Napoli. A disp. Viscovo, Siamatas, Rondinella, De Francesco, Mesisca, Ciuferri, De Lucia, Gomez, Ghisolfi, Rizzo, La Monica, Felici

Arbitro: Scatena

Ammoniti: 82' Faella (GE), 95' Piovaccari (GI)

Foto: elaborazione grafica Facebook Gelbison