Gelbison-Pescara 1-2: decisivo Lescano per Zeman, cilentani ko. Il tabellino Sconfitta per i rossoblu di Vallo della Lucania al "Guariglia" di Agropoli

Il Pescara passa al "Guariglia" di Agropoli. La Gelbison va ko contro la squadra di Zeman con il finale di 1-2. Gli abruzzesi passano in vantaggio a pochi secondi dall'intervallo con Brosco. In avvio di ripresa i cilentani firmano subito il pari con Cargnelutti al minuto 54. Al 71' Lescano regala la prima vittoria a Zeman nella terza avventura in biancazzurro per il boemo. Ora sono 3 i punti di vantaggio per i rossoblu di Vallo della Lucania sulla zona rossa.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Trentunesima Giornata

Gelbison-Pescara 1-2

Marcatori: 45' Brosco (P), 54' Cargnelutti (G), 71' Lescano (P)

Gelbison (3-5-2): Anatrella; Loreto, Cargnelutti, Granata; Graziani (84’ Correnti), Papa (80’ Kyeremateng), Uliano, Porcino (46′ Marong), Onda (62′ Fornito); De Sena, Tumminello (79′ Infantino). All. Spicuzza (Esposito squalificato). A disp. Caccavallo, D'Agostino, Marong, Sane.

Pescara (4-3-3): Plizzari; Crescenzi, Brosco, Mesik, Milani; Rafia, Palmiero, Mora (67′ Germinario); Merola (67′ Cuppone), Vergani (46′ Lescano), Delle Monache (37′ Kolaj). All. Zeman. A disp. Aloi, Boben, Catena, D'Aniello, Desogus, Gozzi, Ingrosso, Sommariva.

Ammoniti: Rafia (P), Tumminello (G), Merola (P), Porcino, Uliano (G), Mesik (P)

Recupero: 3′ pt, 5′ st.