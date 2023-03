Givova Scafati Basket ko contro Sassari (80-90) Gialloblu sempre penultimi con Verona e Napoli e con soli due punti di vantaggio su Reggio Emilia

La prima alla Beta Ricambi Arena - PalaMangano per coach Stefano Sacripanti non regala il cambio di passo alla Givova Scafati. Il Banco di Sardegna Sassari firma il pokerissimo contro i gialloblu con il punteggio di 80-90 nella ventunesima giornata di Serie A. Scafati resta penultima con la Tezenis Verona e la Gevi Napoli con soli due punti di vantaggio sul fanalino di coda, la Unahotels Reggio Emilia, vincente su Napoli al PalaBigi. A Scafati non bastano i 27 punti di Logan.

LegaBasket Serie A

Ventunesima Giornata

Givova Scafati - Banco di Sardegna Sassari 80-90

Parziali progressivi: 21-23, 42-46, 62-62

Scafati: Thompson 14, Okoye 8, Imade ne, Mian 3, Pinkins 4, De Laurentiis 4, Rossato ne, Imbrò, Tchintcharauli ne, Logan 27, Stone 9, Hannah 11. All. Sacripanti.

Sassari: Robinson 9, Dowe 22, Kruslin 11, Gandini ne, Treier 10, Chessa, Stephens 9, Bendzius 9, S. Gentile 9, Raspino, Diop 11. All. Bucchi.