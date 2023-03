Italrugby femminile, la salernitana Franco al raduno di Parma La forte atleta campana si prepara con le compagne a giocare il Tik Tok Sei Nazioni 2023

Ultimo raduno, poi si farà sul serio. L’Italrugby femminile è pronta per affrontare il Tik Tok Sei Nazioni 2023 che preparerà da venerdì 17 a domenica 19 marzo presso la Cittadella del Rugby di Parma. Il Commissario Tecnico, Giovanni Raineri, ha convocato 26 atlete compresa la salernitana Giada Franco, che dopo aver disputato un grande Mondiale, attende di tornare a giocare in azzurro per dimostrare ancora una volta di essere tra le migliori giocatrici europee.

Dopo questi tre giorni di raduno, il gruppo azzurro si ritroverà mercoledì 23 per preparare l’esordio di domenica 26 marzo, quando al Lanfranchi di Parma arriverà al Francia, squadra che nel Mondiale in Nuova Zelanda mise fine alla corsa delle azzurre.

Le 26 atlete convocate:

Barattin, Sara – Villorba Rugby

Busato, Jessica – Villorba Rugby

Capomaggi, Beatrice - Villorba Rugby

D'Inca', Alyssa - Villorba Rugby

Duca, Giordana - Valsugana Rugby Padova

Fedrighi, Valeria – Stade Toulousain

Franco, Giada – Rugby Colorno

Gai, Lucia – Valsugana Rugby Padova

Giordano, Elisa – Valsugana Rugby Padova

Gronda, Alessia - Cus Torino

Gurioli, Laura – Villorba Rugby

Locatelli, Isabella – Rugby Colorno

Madia, Veronica – Rugby Colorno

Maris, Gaia – Valsugana Rugby Padova

Muzzo, Aura - Villorba Rugby

Ostuni Minuzzi, Vittoria – Valsugana Rugby Padova

Rigoni, Beatrice - Valsugana Rugby Padova

Seye, Sara - Rugby Calvisano

Sgorbini, Francesca – ASM Romagnat

Sillari, Michela – Valsugana Rugby Padova

Stecca, Emanuela – Villorba Rugby

Stefan, Sofia - Valsugana Rugby Padova

Stevanin, Emma - Valsugana Rugby Padova

Tounesi Sara – Sale Sharks

Turani, Silvia – Exeter Chiefs

Vecchini, Vittoria - Valsugana Rugby Padova

Le atlete invitate:

Buso, Gaia – Rugby Colorno

Cuoghi, Giorgia – Highlanders Formigine Rugby

Ranuccini, Alissa – Rugby Colorno

Rolfi, Sofia – Rugby Colorno