La Genea Lanzara è pronta per la trasferta di Ragusa Mendo: "Felici per la promozione ma non dobbiamo sottovalutare la prossima sfida".

Archiviata con grande gioia e soddisfazione la promozione in Serie A Silver '23-'24 – con quattro turni di anticipo – e la conquista dei PlayOff per la Serie A Gold – per il terzo anno consecutivo – è tempo di rituffarsi nuovamente in campionato per la Genea Lanzara. I salernitani, difatti, saranno impegnati nuovamente in terra sicula per il secondo weekend consecutivo e sfideranno i padroni di casa del Ragusa nel posticipo di Domenica 19 Marzo.

Senza dubbio, capitan Milano e compagni hanno iniziato l'ennesima settimana di allenamenti con tanto entusiasmo per il traguardo conseguito ma c'è bisogno, da questo momento, di prestare ancora più attenzione e focalizzarsi in maniera decisa sui prossimi obiettivi. All'orizzonte, difatti, ci sono ancora quattro gare della fase ad orologio – decisive per la conquista del primato che garantirebbe un miglior sorteggio in chiave PlayOff Promozione – nonché altrettante gare della Youth League Under 20, coi rossoblu attualmente primi anche nella importante competizione nazionale giovanile. Giunti alla fase clou anche i campionati Under 17 ed Under 15, mentre il campionato Under 13 prenderà il via il prossimo 31 Marzo.

Nei due precedenti stagionali la Genea Lanzara ha avuto la meglio in entrambe le occasioni (36-28 all' andata tra le mura amiche e 27-50 in terra sicula), tuttavia attenzione a non sottovalutare la gara: i siciliani sono in crescendo e, con un gruppo giovane, sta acquisendo preziosa esperienza per il futuro.

“Siamo reduci dal bellissimo successo in casa dell'Aretusa – dichiara Alex Mendo, terzino della Genea Lanzara – grazie ai due punti conquistati in terra sicula abbiamo matematicamente conquistato la promozione in Serie A Silver '23-'24 e, al contempo, anche la qualificazione alla Final Eight per la promozione in massima serie. Insomma, non possiamo far altro che essere felicissimi e soddisfatti di questo primo grande traguardo stagionale. Smaltiti i postumi dei festeggiamenti abbiamo ripreso immediatamente a lavorare per preparare la gara contro Ragusa: i siciliani sono ultimi in classifica e cercheranno di sfruttare il fattore campo per conquistare i primi punti in campionato dinanzi al proprio pubblico. Proprio per questo motivo non dobbiamo assolutamente sottovalutare questa sfida, da questo momento in poi ogni incontro sarà un viatico per arrivare quanto più pronti agli appuntamenti decisivi di fine stagione”.

PROGRAMMA GARE 4^ GIORNATA DELLA FASE AD OROLOGIO: Palermo – Il Giovinetto; Aretusa – Mascalucia; Ragusa – Genea Lanzara; riposa: Haenna.

LA CLASSIFICA: Genea Lanzara* 26, Haenna 22, Palermo 20, Il Giovinetto* 16, Mascalucia 9, Aretusa* 9, Ragusa 0.

*= 1 partita in meno