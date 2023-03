Pallanuoto, Check-Up Rari Nantes Salerno vittoriosa nel torneo regionale U20 I salernitani si sono imposti nel derby sul Circolo Canottieri Napoli.

La Check-Up Rari Nantes Salerno ha ottenuto una vittoria importante nella terza giornata del campionato regionale di pallanuoto maschile under 20, battendo la CC Napoli con il punteggio di 13-5 presso la piscina del Circolo Canottieri Napoli, lunedì 13 marzo.

Il campionato Under 20 è cominciato il 27 febbraio, la Check-Up Rari Nantes Salerno ha subito due sconfitte nelle prime due giornate. In particolare, nella prima partita ha affrontato il CN Posillipo, perdendo 5-8, mentre nella seconda partita, giocata il 7 marzo, ha incontrato l'Acquachiara Ati 2000 terminando la gara con il risultato di 11-4, contro una squadra che contava diversi elementi provenienti dal campionato di A2.

La vittoria nella terza giornata è stata cruciale in prospettiva qualificazione alle finali, dato che solo le prime tre squadre della classifica regionale si qualificheranno per le finali nazionali.

Il primo tempo è stato equilibrato, ma la Rari è riuscita a mantenere il vantaggio grazie alle parate del capitano Taurisano, che ha anche sventato due rigori. Nel secondo quarto, la squadra ha gestito meglio la partita, grazie anche a maggiori rotazioni sui cambi. Nel terzo tempo, l'eccellente fase difensiva e la maggiore freschezza atletica hanno permesso alla Rari di consolidare il vantaggio. Infine, nel quarto tempo, i giallorossi hanno sfruttato i contropiedi per rendere la vittoria ancora più netta.

Nonostante gli impegni con altre società che impediscono loro di allenarsi tutti insieme durante la settimana, i ragazzi hanno dimostrato di fare bene squadra. Le prossime due partite della Rari saranno alla Simone Vitale: il 20 marzo contro GSL Napoli Lions e poi il 27 marzo nel derby contro il Circolo Nautico Salerno, entrambe alle ore 17:00.

Grande soddisfazione per i ragazzi Rari che festeggiano anche due convocazioni ai collegiali giovanili. Infatti, sono stati selezionali dai tecnici federali De Feo (2009) per i nati 2008/2009 e Strianese (2006) per i nati 2006/2007.

TABELLINO:

C.C. Napoli vs Check-Up Rari Nantes Salerno 5-13 (1-3, 3-3, 0-3, 1-5)

C.C. NAPOLI: Russo, Amato, Paglionico, Cerchiaro, Mutariello 2, Raia 1, Orlando 2, Iacovelli, Scognamiglio.

Check-Up Rari Nantes Salerno: Taurisano kap, Pierno, Paglietta 2, Staglioli 1, Lamanna 1, Maiorano 2, Maione 2, Pierno, Barela A. 1, Barela M. 4, Murolo