Pallamano, A2: la Genea Lanzara in trasferta a Ragusa Avallone: "In settimana la gioia per la promozione in Serie A Silver non si è placata".

Ennesima trasferta sicula – la penultima della stagione – per la Genea Lanzara. Fresca di promozione in Serie A Silver – tanto voluta da parte del sodalizio caro al presidente Domenico Sica, quanto meritata con ben quattro turni di anticipo – e della conquista dei PlayOff Promozione per la massima serie, la compagine guidata da coach Nikola Manojlovic sarà impegnata sul campo del Ragusa.

Fanalino di coda ed ancora a secco di punti, il team siciliano cercherà dinanzi al pubblico amico di invertire la rotta e conquistare la prima gioia stagionale ma dal proprio canto i salernitani si presenteranno a Ragusa con l’intento di fare bene, proseguire la striscia positiva di risultati e blindare ulteriormente il primo posto in classifica, occupato dai rossoblu sin dall’ inizio della stagione.

Capitan Antonio Milano e compagni, difatti, cercheranno punti preziosi per chiudere matematicamente i giochi anche per il primato e per avere il vantaggio di un miglior sorteggio in chiave playoff. Nei precedenti stagionali, la Genea Lanzara ha avuto la meglio in entrambe le occasioni (36-28 tra le mura amiche e 27-50 in terra sicula).

“In settimana la gioia per la promozione in Serie A Silver non si è placata – dichiara il mancino Francesco Avallone – nonostante questo abbiamo subito ripreso a lavorare forte perché la stagione non è ancora finita anzi, per quel che ci riguarda, è appena iniziata considerando gli importanti impegni che ci attendono. Vogliamo dare sempre più soddisfazione a tutti coloro i quali ci seguono, ci sostengono e anche a noi stessi per il duro lavoro che compiamo di giorno in giorno. Ci stiamo preparando al meglio, insomma, per i PlayOff Promozione per la Serie A Gold, che passano attraverso queste ultime quattro gare di fondamentale importanza sia per mantenere alto il ritmo di gioco e la concentrazione, sia per conquistare matematicamente anche la vittoria del campionato.

Teniamo, inoltre, molto in considerazione anche le gare finali della Youth League Under 20, competizione in cui siamo attualmente primi nel nostro raggruppamento, ad un passo dalla matematica qualificazione alle Finali Nazionali e, dunque, al rientrare tra le migliori otto squadre di Italia. Nella passata stagione abbiamo ottenuto una storica medaglia di bronzo ma ritengo che il gruppo sia preparato e tecnicamente valido per sognare, quest’anno, qualcosa in più. Dobbiamo, tuttavia, pensare di partita in partita dunque tutte le nostre attenzioni saranno focalizzate sull’ ennesima trasferta sicula in quel di Ragusa, dove troveremo una compagine giovane e desiderosa di fare bene dinanzi al pubblico amico. Noi, comunque, non possiamo permetterci passi falsi – conclude – dunque cercheremo di far prevalere il nostro gioco ed ottenere l’intera posta in palio”.

La gara tra Ragusa e Genea Lanzara, diretta dai signori Schiavone e Tilaro, andrà in scena Domenica 19 Marzo alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook “Pallamano Ragusa”.

PROGRAMMA GARE 4^ GIORNATA FASE AD OROLOGIO: Palermo – Il Giovinetto; Aretusa – Mascalucia; Ragusa – Genea Lanzara; riposa: Haenna

LA CLASSIFICA: Genea Lanzara* 26, Haenna 22, Palermo 20, Il Giovinetto* 16, Aretusa* 9, Mascalucia 9, Ragusa 0.

*=1 partita in meno