Givova Scafati Basket, dubbio Pinkins: pronto Butjankovs per Treviso Domenica (ore 20) la sfida al PalaVerde per i gialloblu di coach Sacripanti

Domenica, con palla a due alle 20, la Givova Scafati sarà ospite della NutriBullet Treviso per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. La squadra gialloblu vive l'attesa del match con il dubbio legato all'infortunio rimediato da Kruize Pinkins nella gara persa domenica scorsa contro il Banco di Sardegna Sassari. Per Scafati è pronto Artjoms Butjankovs.

Logan: "Fiducia in noi, nelle nostre qualità"

"La partita di Treviso, così come tutte le partite, è importante perché abbiamo bisogno di punti e, così come nelle altre sfide, dobbiamo metterci il massimo impegno. - ha spiegato il playmaker della Givova, David Logan - Iroegbu, Banks ed Ellis sono senza dubbio gli uomini più pericolosi del nostro prossimo avversario, su cui dovremo concentrare maggiormente le nostre attenzioni per provare a limitarli nel loro potenziale offensivo. Anche se sono stato un ex atleta di Treviso, non ho particolari emozioni: ci sono tornato da avversario già nella passata stagione e sicuramente il fattore emotivo non distoglierà la mia attenzione dall’importanza della sfida, che deve essere affrontata al massimo della concentrazione. Per vincere in terra veneta dovremo lavorare tutti insieme, di squadra, aiutandoci a vicenda, prendendo spunto da quanto abbiamo fatto di buono anche nell’ultima partita, con l’obiettivo di trovare maggior fiducia in noi stessi e nei nostri mezzi, che è la chiave per fare grandi cose e vincere le partite che ci consentiranno di raggiungere l’obiettivo stagionale".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969